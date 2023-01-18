banner875
banner885
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
13 0
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
Türkiye ile KKTC arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma imzalanacak
13 0
 
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
88 0
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
27 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
26 0
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
24 0
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
33 0
banner878

Tutukluya uyuşturucu vermeye çalıştılar!

banner476

Polis hücresinde bulunan bir tutukluya meyve suyu kutusu içinde 99 adet uyuşturucu içerikli hap vermeye çalışan üç kişi yakalandı. Tutuklanan zanlılardan birinin uyuşturucu tedavisi gördüğü ortaya çıktı

banner825
Tutukluya uyuşturucu vermeye çalıştılar!
Polis hücresinde bulunan tutukluya uyuşturucu madde vermeye çalışırken yakalanan zanlılar Muhammet Dindar, Seher Tualp ve Fırat Tualp mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 16.01.2023 tarihinde saat 09.15 raddelerinde zanlı Muhammet Dindar’ın Merkezi Cezaevi’nden  Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirilip, mahkeme hücrelerine yerleştirilen İsmet Yapıcı’ya verilmek üzere görevli polise içinde meyve suyu olan bir poşet verdiğini anlattı.
Polis, meyve suyu kutusunun içinde 99 adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan hapın bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, yürütülen soruşturmada zanlı Muhammed Dindar’ın söz konusu poşeti aranan bir şahıstan aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, söz konusu hapları zanlılara zanlı Seher Tualp’in 100 adet olarak verdiğinin tespit edildiğini, zanlının ise konu hapları zanlı Fırat Tualp’ten aldığının belirlendiğini anlattı. Polis, zanlı Seher Tualp ve Fırat Tualp’ın gönüllü ifade verdiğini ve zanlı Fırat Tualp’ın İngiltere’den 250 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ithal ettiğini ve hapları içtiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Fırat Tualp’ın Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uyuşturucu tedavisi gördüğünü ve ele geçirilen hapların  hastaneden tedavisi için aldığı haplar olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu belirterek zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.