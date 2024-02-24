Zahra ve Tanzimat Sokak’ta meydana gelen olayla ilgili 14 kişi tutuklandı



Lefkoşa’da Zahra ve Tanzimat Sokak’ta aralarında mevcut sorundan dolayı halkta korku, dehşet ve endişe yaratacak şekilde toplanan şahıslarla ilgili yürütülen ileri soruşturmada olaya karıştığı tespit edilen 14 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre önceki gece saat 22.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili tutuklanan kişiler şunlar:

“D.G.(E-21), A.H.(E-21), S.G.(E-21), M.H.(E-23), İ.H.(E-34), O.H.(E-17), C.H.(E-25), E.S. (E-19), M.C.K.(E-23), H.K.(E-19), M.T.H.(E-21), Ş.D.(E-21), E.S.K.(E-21), E.A.(E-19)”.

Soruşturma devam ediyor.

