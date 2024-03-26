banner913
banner932
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
16 0
Denizlerde fırtına bekleniyor
Denizlerde fırtına bekleniyor
16 0
 
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
14 0
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
59 0
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
57 0
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
39 0
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
32 0
banner1012

Yüzbaşı Toprak teminata bağlandı

banner1020

banner974
Yüzbaşı Toprak teminata bağlandı
banner971
Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Yüzbaşı Ali Toprak,
dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Hakkındaki soruşturmanın tamamlanması ve etki edebileceği bir husus olmadığından mahkeme, Toprak’ın 60 bin TL nakit, 1 milyon TL şahsi, 2 kişinin 1’er milyon TL’lik kefalet imzalaması şartıyla, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte serbest bırakılmasına karar verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.