Yüzbaşı Toprak teminata bağlandı

Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Yüzbaşı Ali Toprak,
dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Hakkındaki soruşturmanın tamamlanması ve etki edebileceği bir husus olmadığından mahkeme, Toprak’ın 60 bin TL nakit, 1 milyon TL şahsi, 2 kişinin 1’er milyon TL’lik kefalet imzalaması şartıyla, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte serbest bırakılmasına karar verdi.
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