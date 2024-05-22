Yüksek miktarda para ile çıkış yapmak istedi

KKTC Havalimanı’ndan çıkış yapmak isteyen bir Çinli'nin tasarrufunda 18 bin 700 Dolar ve 39 bin TL ele geçirildi. Tutuklanan zanlı, paraları bir casinoda kazandığını iddia etti

KKTC Havalimanı’ndan yüksek meblağlı parayla çıkış yapmayan çalışan Çin uyruklu Tianxiang Zhao "Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket" suçlamasıyla tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20.05.2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Havalimanı'nda Çin'de sakin zanlının KKTC'den çıkış yapacağı sırada son polis kontrol noktası olan X-ray cihazından geçtiği sırada beraberinde 10,000 euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 18 bin 700 ABD Dolar'ı ve 39 bin Türk Lirası nakit para bulundurarak para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve paranın emare alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde paraları bir casinoda kazandığını beyan ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera kayıtları ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

