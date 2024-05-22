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Mobese yakalattı

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Gönyeli’de bir işyerine van araçla giden Hüseyin Topaloğulları, işyerinden 38 adet teleskop kalıp malzemelerini çaldı. Mobese kayıtlarını inceleyen polis, zanlıyı kısa sürede yakaladı

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Mobese yakalattı
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Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeden 38 adet teleskop kalıp demiri çalan zanlı Hüseyin Topaloğulları tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. 
Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 17-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren bir işyerine giden FZ 713 plakalı van araçlı şahsın, konu işyerinden 38 adet teleskop kalıp malzemelerini sirkat ettiğini belirtti.
Polis, şikayet üzerine yapılan soruşturmada, Mobese kamera kayıtlarının incelendiğini ve söz konusu aracın Akdoğan’da sakin zanlı H.T’nin kullanımında olduğunu tespit ettiklerini anlattı. 
Polis, zanlının Akdoğan’daki ikametgahına gidildiğini ve söz konusu çalıntı malzemelerin araçta tespit edildiğini kaydetti.
Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifadesinin teyidinin yanı sıra bölgedeki benzer hırsızlık olaylarıyla ilgili zanlının bağının araştırılacağını anlatan polis, zanlının aleyhinde üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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