Yüklü miktarda parayla yakalandı

Türkiye’den ülkeye gelen ve havaalanından giriş yapmaya çalışan Hasan Lütfi Çetin’in üzerinde 271 bin 700 Euro, 22 bin Dolar ve 10,200 TL para ele geçirildi



Ülkeye yüklü miktarda kayıt dışı para ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan 40 yaşındaki zanlı Hasan Lütfi Çetin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 07 Aralık 2022 tarihinde, saat 14.30 raddelerinde Havalimanında zanlı Hasan Lütfi Çetin’in yasa gereği yolcu beraberinde taşıyacağı meblağdan yüksek olan 271,700 Euro, 22,000 USD ve 10,200 TL parayı KKTC’ ye giriş yaptığı esnada Gümrüğe beyan etmemek ve Tasarrufundaki Paraların kaynağı ile ilgili makul izahat veremeyerek Para Kambiyo Yasası ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket suçuyla tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının verdiği ifadenin teyidinin yapılması gerektiğini anlattı. Polis, alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

