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Kuzey’den Güney’e para taşıyan Mitev’e bir yıl hapis

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Lefkoşa' da üç kez her defasında 14 biner Euro’dan toplam 42 bin Euro nakit parayı Güney Kıbrıs'a götürdüğü tespit edilen Bulgaristan uyruklu Yosko Mishev Mıtev, bir yıl hapis cezasına mahkum edildi

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Kuzey’den Güney’e para taşıyan Mitev’e bir yıl hapis
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Lefkoşa’da meydana gelen "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçları ile ilgili olarak yargılanan Yosko Mishev Mıtev’in aleyhindeki karar açıklandı. Mıtev, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Aksun okudu.
Başkan Fadıl Aksun aktarmış olduğu kararda şu noktaların altını cizdi:
 “Dünyada para hareketleri belli bir disiplin çerçevesinde yapılmakta ve bu şekilde paranın kaynağı ve finase ettiği amacın ne olduğu denetlenmeye çalışılmaktadır. Kontrolsüz para hareketlerinin yaratacağı sonuçlar bir ulusu değil tüm dünyayı etkileyen global bir risktir. Tüm yukarıda söylenenler ışığında sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza haricinde ceza takdir etmemiz mümkün değildir” dedi. Netice olarak Başkan Fadıl Aksun heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararında sanığı mahkûm olduğu davalardan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.
Dava konusu olay nasıl meydana gelmişti?
Mart 2022 - 1 Nisan 2022 tarihlerinde Güney Kıbrıs' da sakin Bulgaristan uyruklu sanık Yosko Mishev Mıtev’in, Lefkoşa' da 3 defada olmak üzere her defasında 14 biner Euro dan toplam 42.000 Euro nakit parayı teslim alarak Güney Kıbrıs'a götürmüştü.
 
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