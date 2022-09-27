Yoldan çıktı takla attı

20 yaşındaki sürücü, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp takla attı





Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda dün sabah meydana kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı.

Saat 07.00 sıralarında 20 yaşındaki Ekin Yücel yönetimindeki GT 056 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çukurova yol kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.



