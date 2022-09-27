Uyuşturucudan iki tutuklu

Lefkoşa’da Abdurrezak Dolgun’un üzerinde yapılan aramada iki gram uyuşturucu ele geçirildi. Zanlının söz konusu uyuşturucuyu Sabri Işık adlı kişiden aldığını söylemesi üzerine Işık da tutuklandı



Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Abdurrezak Dolgun ve Sabrı Işık tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis, 25.09.2022 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Çetinkaya bölgesi Zahra sokak üzerinde Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Abdurrezak Dolgun'un üzerinde yapılan arama neticesinde sağ cebinde sigara kutusu iç foil türü kağıdına sarılı tütünle karışık yaklaşık 2 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve olay yerinde uyuşturucu madde içmek için tasarlanan pet şişenin bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, zanlının yapılan sorgulanmasında konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Sabri Işık isimli şahıstan aldığını belirttiğini ve Sabri Işık’ın derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, iki zanlıya uyuşturucu testi yapılacağını söyledi.

Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi ve, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

