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Yoldan çıkıp, aydınlatma direğine ve elektrik panosuna çarptı

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Yoldan çıkıp, aydınlatma direğine ve elektrik panosuna çarptı
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Dikkatsiz sürüş nedeniyle bugün öğle saatlerine doğru Girne'de meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 11:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolunun 0-1 kilometreleri arasında, Abdulkadir İŞLER (E-42) yönetimindeki JA 833 plakalı kamyonet araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Şht. Orhan Durusoy sokağa dönüşe geçtiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve aydınlatma direği ile elektrik panosuna çarpıp durmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdulkadir İŞLER, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmekte
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