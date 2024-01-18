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Aslan tur biletini 4 golle aldı

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1 yendi. Sarı kırmızılı ekip, bu galibiyetle son 16'ya yükseldi

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Aslan tur biletini 4 golle aldı
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta

GalatasarayGünay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Dk. 72 Ali Turap Bülbül), Nelsson (Dk. 63 Ndombele), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 63 Sanchez), Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Dk. 63 Zaha), Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Hamza Akman), Halil Dervişoğlu

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Musafa Eser (Dk. 84 Muhammed Mert), Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Dk. 59 Emre Kaplan), Uğur Kaan Yıldız, Serkan Göksu (Dk. 59 Popov), Siraçhan Nas, Emre Demir (Dk. 73 Onur Ayık), Diniyev, Bouali (Dk. 73 Melih Okutan)

Goller: Dk. 23 Barış Alper Yılmaz (Kendi kalesine) (Ümraniyespor), Dk. 33 Barış Alper Yılmaz, Dk. 43 Tete, Dk. 57 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 87 Halil Dervişoğlu (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 67 Siraçhan Nas (Ümraniyespor)


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Ümraniyespor'u konuk etti.

Sarı kırmızılı ekip, rakibini 4-1 yenerek kupada son 16 turuna kaldı.

Galatasaray'ın gollerini 33. dakikada Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada Tete, 57. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 87. dakikada penaltıdan Halil attı.

Ümraniyespor'un tek golünü 23. dakikada Barış Alper Yılmaz (kendi kalesine) atarken, 67. dakikada İlhami kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Etiketler; #Galatasaray
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