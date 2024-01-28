Fenerbahçe geriden geldi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenik duruma düştüğü müsabakada 2-1 yenen Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada Tolga Ciğerci'nin golüyle yenik duruma düştü. Golün ardından toparlanan ve tempoyu artıran sarı-lacivertliler, 20. dakika Cengiz Ünder ile beraberliği bulurken, 32. dakikada aynı oyuncuyla öne geçti ve ilk yarı 2-1 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci yarısında oyun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Söz konusu süreçte rakibine pozisyon vermeyen Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından ligde puanını 60'a yükselten Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı.
CENGİZ GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Cengiz Ünder, gollerine devam etti.
Sarı-lacivertlilere bu sezon katılan ve uzun süreli sakatlığı nedeniyle yeterince forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ardından gollerle dönmüştü.
İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri müsabakada 4 gol atan ve daha sonra sadece 1 karşılaşmaya 11'de başlayabilen Cengiz, maçın 20. dakikasında beraberliği getiren golü kaydederken, 32. dakikada da takımını öne geçiren gole imza attı.
Cengiz, ligde 7. kez ilk 11'de oynarken, 7. golüne ulaştı.
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