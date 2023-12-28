Yine kaza, yine ölüm

Lefloşa'da dün gece yarısı alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza 27.12.2023 tarihinde, saat 23:45 raddelerinde, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi boyunca MP 468 plakalı salon aracı süratli bir şekilde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinden Sürüş Ehliyetsiz ve 98 Mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsizce doğu istikametine doğru kullanan Hüseyin BAL (E-25), seyrettiği yol üzerinde bulunan Citröen Trafik ışıklarına yaklaştığı sırada dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiği esnada önünde aynı istikamete doğru soldan birinci şerit içerisinde bisiklet ile aynı yöne doğru seyreden Gabrıel Shımata KASONGO (E-25)’ya çarpmasıyla yaşandı. Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Gabrıel Shımata KASONGO, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Hüseyin Bal tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.