Ölümlü kazaya 3 yıl 6 ay hapis

Lefkoşa’da 26 Haziran’da sigortasız ve seyrüsefersiz araç kullanan, çarptığı araçtaki 67 yaşındaki Özkan Bişmiş’in ölümüne sebebiyet veren ve kazadan sonra kaçan İlyas Hıdır, 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi

Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde 26 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında dikkatsizliği sonucunda 67 yaşındaki Özkan Bişmiş’in ağır yaralanmasına, ardından da ölümüne sebebiyet veren İlyas Hıdır, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak, 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Heyetin verdiği kararı Yargıç Tutku Candaş okudu.

Yargıç, kazanın 26 Haziran 2023 tarihinde saat 13.55 sıralarında Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldiğini anımsattı. Yargıç, aracıyla seyreden İlyas Hıdır’ın kavşağa geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sola dönmek için Sanayi caddesine giriş yaptığını ve bu esnada Özkan Bişmiş’in yönetimindeki aracın sol yan kısmına çarptığını söyledi. Yargıç, çarpmanın etkisi ile duramayıp yolun sağına savrulan aracın, o esnada karşı istikametten gelen Gökdeniz Tek’in yönetimindeki aracın ön kısmına çarparak durduğunu belirtti. Yargıç, araç sürücüsü İlyas Hıdır’ın kaza mahallinden kaçtığını söyledi.

Yargıç, kaza sonucu yaralanan Özkan Bişmiş’in kaldırılmış olduğu hastanede yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındığını ve 16 Temmuz’da yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yargıç, sanık İlyas Hıdır’ın 10 gün sonra saklandığı yerden tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Yargıç, çarpmanın ardından Bişmiş’in aracındaki hava yastığının arızalı olduğu için parçalandığını, adaptörün Bişmiş’in başına değerek, yaralanmasına neden olduğunu ifade etti. Yargıç, bu hususun kazanın sonucuna etki eden etkenlerden olduğu için sanık lehine değerlendirildiğini açıkladı. Yargıç, ancak kazanın gerçekleşmesindeki tüm kusurun ise sanığın olduğunun söyledi.

Yargıç, sanığın kazadan sonra kaçtığı için alkol testi yapılamadığını, ayrıca kendi isteği ile gidip polise teslim olmadığını belirtti. Yargıç, sanığın ayrıca sigortasız ve seyrüsefersiz araç kullandığını da söyledi. Yargıç sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdıklarını, ayrıca cezası bittikten sonra 2 yıl süreyle trafiğe çıkmaktan men ettiklerini açıkladı.

