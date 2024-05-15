Yine kadına şiddet

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp edip tehdit mesajları gönderen Coşkun Namdaroğlu tutuklandı

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp ettiği, tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen Coşkun Namdaroğlu tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 2024 yılı Mart-Mayıs ayları içerisinde Cihangir ve Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı olan C.U. ile birlikteliğinin devam etmesi için "Eğer nişanlından ayrılmazsan hem seni sonra da kendimi vuracağım” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının C.U.’yu göğsünden itip yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, WhatsApp uygulaması üzerinden defalarca ‘Eğer benimle birlikte olmazsan senin görüntülerini ve fotoğraflarını ailene atacağım. Ailenden birini öldüreceğim ya da birini bulup gönderip öldürteceğim’ tarzı mesajlar atarak elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu açıkladı. Polis, C.U.’nun vermiş olduğu ifadede birçok iddia bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ise suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Hem zanlının hem de C.U.’nun cep telefonlarının emare alındığını kaydeden polis, DATA İncelemesi yapılacağını açıkladı.

Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

