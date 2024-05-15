Çakıyı ne olur ne olmaz diye almış!

Lefkoşa’da Berlin Bar'da alkolü kaçırınca kendini dışarı çıkarmaya çalışan iki güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı, birini ağır yaralayan Enes Karasakal, bara giderken ne olur ne olmaz diye yanına çakı aldığını söyledi

Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama, Vahim Zarar, Yaralama, Ciddi Darp, Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşluk” suçlarından tutuklanan zanlı Enes Karasakal dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı Enes Karasakal’ın 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Surlariçi’nde bulunan Berlin Bar önünde kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, 183 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada tasarrufunda toplam uzunluğu 15 cm çakıyı eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P’nin sol göğüs kafesi kısmına sokup göğüs kafesini delerek 2 cm genişliğinde kesi oluşturup taammüden adam öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis zanlının ayrıca olayın akabinde yine ayni yerde görevli Y.U’nun sol omuzuna doğru sallayıp 7 cm genişliğinde ve 2 cm derinliğinde kesik oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafında tutuklandığını, olayda kullandığı çakının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, olayda yaralanan Y.U.’nun taburcu edildiğini ancak K.P.’nin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde Berlin Bar isimli mekanın olaylı bir yer olduğu için oraya giderken ne olur ne olmaz diye yanına çakı aldığını söylediğini açıkladı. Polis, hem zanlıdan hem de müştekilerden analiz için kan örnekleri alındığını belirtti. Polis, emare alınan çakı ve zanlının kıyafetlerinin de inceleneceğini söyledi. Polis memuru, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden 16 Mayıs tarihi için randevu aldıklarını kaydetti.

Polis memuru, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

