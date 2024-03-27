Yine alkol yine kaza

Gazimağusa’da dün sabah 04.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde, 29 yaşındaki Gülbahar Koyun, 192 miligram alkollü içki tesiri altında, (yasal limitin dört katı) yönetimindeki VL 280 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Koyun, aracıyla, orta refüjün bordür taşlarına ve refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti, takla atıp tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Gülbahar Koyun tutuklandı.
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