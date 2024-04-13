Cumhurbaşkanı Tatar: “Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT Mücahidi, Kıbrıs Gazisi ve şehit yakınlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı vesilesiyle Kıbrıs Gazisi Fahri Keskin, TMT Mücahidi Alçın Volkan ile Şehit İrfan Halil ve Şehit Vedat Saffet’in yakınlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada devlet olarak şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşup, devlet sahibi olması ve huzur içinde yaşamasını şehitlere, gazilere ve TMT mücahitlerine borçlu olduğunu vurguladı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın bu yıl 50. Yıl dönümünün kutlanacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenin teminatı olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gazze’de, Ukrayna’da ve Türkiye’nin sınır bölgelerinde yaşananlar dikkate alındığında barışın huzurun ve güvenliğin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ana vatan Türkiye’nin desteğiyle varlığını sürdürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşmaya varılacaksa iki devletin iş birliğine dayalı bir antlaşma istediklerini sözlerine ekledi.

