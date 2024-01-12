Yeni tutuklamalar bekleniyor

Ayça Alav cinayetinin katillerini Güney’de etkisiz hale getirerek Pile’de KKTC polisine teslim eden Hüseyin Demirel ve iki Kıbrıslı Rum hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Rum yargıç “Hüseyin Demirel’in alacağı iddia edilen para ve Kuzey’deki davalarının düşürüleceğine dair söz aldı mı? Bunlar araştırılacak” ifadelerini kullandı

Güney Kıbrıs’taki polis, Lefkoşa’da 22 Aralık 2023 tarihinde Ayça Alav’ı öldüren Kamerunlu iki zanlıyı kuzeye kaçıran Kıbrıslı Türk Hüseyin Demirel ile iki Kıbrıslı Rum’u önceki sabah tutuklayarak mahkemeye çıkardı.

Hüseyin Demirel’in tutukluluk duruşmasında ortaya atılan iddialar çok tartışılacak. KKTC’de kundaklama suçuna karıştığı için “aranan şahıs” olan ve Güney Kıbrıs’a kaçan Hüseyin Demirel, uzun zamandır Larnaka’da kahve işletiyor.

Hüseyin Demirel’in Ayça Alav cinayetinin katillerini Güney’de etkisiz hale getirerek Pile’de KKTC polisine teslim etmesi karşılığında Kuzey’deki davasının düşeceği yönünde KKTC yetkililerinden söz aldığı iddia ediliyor.

Lefkoşa’da 22 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen Ayça Alav cinayetinin katillerini Güney’de etkisiz hale getirerek Pile bölgesinde KKTC polisine teslim ettiği yayınlanan videolarda deşifre olan Hüseyin Demirel ve iki Kıbrıslı Rum şahıs önceki tutukluluk talebi ile Güney Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklanan bir Kıbrıslı Türk, iki de Kıbrıslı Rum üç kişi, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesinin kararıyla 8 gün gözaltında kalacak.

Zanlıların ve Larnaka’da kahvehane işleten Demirel’in evi ve işyeri arandı, delillere el konuldu.

19 Ocak’ta mahkemeye çıkacak olan zanlılar, “kişi kaçırma, alıkoyma, kişi özgürlüğünü kısıtlama”, “komplo kurarak suç işleme”, “komplo kurarak kusur işlemek”, “izinsiz kelepçe kullanmak ve tasarrufunda bulundurmak”, “suç örgütüne katılmak”, “suçların işlenmesini kabul etmek” gibi 6 ayrı ağır suçtan yargılanacak.

Hüseyin Demirel mahkemede olayı önceden planlamadığını, almış olduğu bilgi doğrultusunda cinayet zanlılarını tespit ederek arabasında bulunan bir tel ile ellerini bağladıktan sonra, etkisiz hale getirip araca bindirip, Türk polisine teslim ettiğini aktardı. Demirel polis ifadesinde, “Kıbrıslı Türk bir arkadaşım bana Pile sahasının arkasında olduklarını haber verdi. Ben onları öyle tespit ettim” dedi.

Rum Merkez Adli Şube’de görevli Yüksek Polis Müfettişi ise mahkemede verdiği ifadede; şüpheli şahısların 9 Ocak tarihinde mahkeme emri ile tutuklandığını kaydetti.

Rum Polisi mahkemede verdiği ifadesinde, “Kuzey bölgesinde bir cinayet işlendi ve bir kadın öldürüldü. İki Toplumlu Komite, şüphelilerin Güney’e kaçma ihtimali olduğunu belirten bir bildiri yayımladı ve gerekli araştırmalar yapıldı fakat herhangi bir bilgiye ulaşmadık” dedi. 9 Ocak’ta yayımlanan videoda cinayet şüphelilerinin tutuklandığının görüldüğünü kaydeden polis, “Cinayet şüphelilerinin yakalanmasıyla ilgili Hüseyin Demirel’e para ödülü vadedildiği iddia ediliyor” şeklinde konuşarak bunun ne şekilde gerçekleştiği hususunda araştırma yaptıklarını kaydetti.

Polis, mahkemede verdiği ifadede, şüphelilerin birer gönüllü ifade verdiğini belirterek, emare olarak alınan cep telefonlarında tespit edilecek isimler için tutuklama emri çıkarılabileceğini söyledi. Davanın çok ciddi bir mesele olduğunu ifade eden polis, olayın Pile ve Beyarmudu bölgelerinde gerçekleştiğini, meseleyle ilgili 3 kişinin arandığını ve 30 kişiden ifade alınacağını kaydetti. Yayımlanan videolarla ilgili incelemelerin devam ettiğini kaydeden polis, şüphelilerin; cinayet suçundan aranan iki kişiyi özgürlüklerini kısıtlayarak, Kuzey bölgesinde iş birliği yaptıkları kişilere teslim ettiklerini kaydetti.

YARGIÇ: ALACAĞI ÖDÜL PARASI VE KUZEY’DEKİ DAVALARININ AKIBETİYLE İLGİLİ KİM SÖZ VERDİ?

Polis ve savcılığın beyanlarının ardından şüpheli tüm şahıslara söz hakkı tanıyan Yargıç, şüpheliler hakkında getirilen davaların araştırılması gerektiğini söyledi. Talep edilen tutukluluk süresi ve işlenen suçlar için araştırıma yapılması gerektiğine ikna olduğunu da kaydeden Yargıç, “Şüpheli Hüseyin Demirel’in alacağı iddia edilen para ve Kuzey’deki davalarının düşürüleceğine dair söz aldı mı? Bunlar araştırılacak” ifadelerini kullanarak şüphelilerin 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, tutuklanan kişilerin, kendisinin çektiği ve Kıbrıs Türk basınında yayımlanan videoda görüldüğü üzere 32 yaşındaki iki Kamerunlu zanlıyı elleri bağlı bir şekilde taşıyarak arabaya bindiren ve KKTC polisine teslim ettiği görülen 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk ile Kıbrıslı Türk’ün suç ortağı olarak görülen 37 ve 47 yaşlarında iki Kıbrıslı Rum olduğunu yazdı.

Alithia gazetesi, Rum makamlarının olaya karıştığı görülen üç başka kişiyi daha aradığını kaydetti.

Rum makamların bahse konu üç kişinin tespit edilmesi için Pile-Pergama (Beyarmudu) ve Rum kesimindeki başka bölgelerde araştırma ve incelemeler yaptığını belirten gazete, aranan kişiler arasında ismi “Ali” olan bir Kıbrıslı Türk bulunduğunu ve 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün iddia ettiği üzere bu kişinin, Pile sahası bölgesinde iki Kamerunlu zanlıyı tanıdığını ve kendisini bu hususta bilgilendirdiğini söylediğini iletti.

Rum makamlarına yönelik ifadesinde iki Kamerunlu zanlıyı kaçırmayı ve yakalamayı önceden planlamadığını, ancak söz konusu şahısların cinayetin ardından nerede olduklarına dair bilgi aldığını ifade eden 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk, bunun üzerine söz konusu şahısları KKTC polisine teslim etmek için arkadaşlarından yardım istediğini kaydetti.

Gazete mahkemede 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün söz konusu şahısları Pile sahası bölgesinde tespit ettiği ve arabasının bagajında bulunan kabloyla zanlıların ellerini bağladığının iddia edildiğini de iletti.

Soruşturma memurunun, 37 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un gönüllü verdiği ifadesinde olayları anlattığını söylediğini de kaydeden gazete, 37 yaşındaki Rum’un 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün sahibi olduğu kafede çalıştığını ve Kıbrıslı Türk’ün Ayça Alav’ın cinayet zanlılarını tespit ettiğini söyleyerek kendisinden yardım istediğini söylediğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, konuyla ilgili olarak tutuklanan ve Larnaka’da daimi olarak ikamet eden Kıbrıslı Türk’ün, iki Kamerunlu zanlının Mısır’a gitmelerine yardım etmesi için kendisine yanaştıklarını söylediğini aktardı. Gazeteye göre 46 yaşındaki Kıbrıslı Türk, söz konusu şahısların kim olduğunu anladığında bu kişileri KKTC polisine teslim etmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.

