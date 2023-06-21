Yemiş alacağı vaadiyle çocuğu kaçırdı

Lefkoşa’da Surlariçi’nde 8 yaşındaki çocuğu “marketten yemiş alacağı” vaadiyle kandırıp kaçıran 31 yaşındaki Uğurcan Bük tutuklandı. Geçmişte uyuşturucu, kadına şiddet ve kasti hasar suçları işlediği ortaya çıkan zanlıdan çocuğun ailesi şikayetçi olmadı ve zanlı teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’da, Surlariçi’nde 19 Haziran’da 8 yaşındaki çocuğu “marketten yemiş alacağı” vaadiyle kandırıp “yasal varisinden kaçırdığı” iddia edilen Lefkoşa’da sakin 31 yaşındaki Uğurcan Bük tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Uğurcan Bük’ün “yasal vesayetten kaçırma” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı.

Polis, 19 Haziran 2023 tarihinde saat 10.20 raddelerinde Uğurcan Bük’ün, Lefkoşa'da Barbaros Sokak Yeni Camii Surlariçi’nde sakin 8 yaşındaki isminin baş harfleri B.Ş.Y.’yi yasal vasisinden izin almadan marketten yemiş alacak vaadiyle kandırıp evinin önünden yürüyerek uzaklaştırıp vasisinin yasal gözetiminden çıkardıktan sonra yasal vesayetten kaçırma suçunu işlediğini anlattı.

"ÇOCUK, EVİNİN 450 METRE UZAKLIĞINDA TESPİT EDİLDİ”

Polis, akabinde adı edilenin annesi 46 yaşındaki isminin baş harfleri Ş.Y. tarafından evinden 450 metre uzaklıkta Haydarpaşa Sokak üzerinde bulunan Turizm Bakanlığı önünde tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Uğurcan Bük’ün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve müştekiden yapılan soruşturma neticesinde sosyal hizmet memuru huzurunda ifadesinin temin edildiğini anlattı.

ZANLININ FARKLI SUÇLARININ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının tahkikata etki etme olasılığı olmadığını ve zanlının “kadına şiddet”, “kanunsuz uyuşturucu madde”, “kasti hasar”, “mahkeme emrine riayetsizlik; Eczacılık ve Zehirler Yasası’na aykırı hareket” suçlarından teminata bağlı olduğunu belirtti.

“AİLE, ZANLIDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI”

Polis, ailenin şikayetçi olmadığını söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 30 bin TL teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

