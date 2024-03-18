Yeğeninin elini çakmakla yaktı

Gazimağusa’da telefonunu yere düşürüp kırdığı için, 6 yaşındaki yeğeninin elini çakmakla yakan isminin baş harfleri T.N. tutuklandı.
T.N., dün sabah Gazimağusa’da mahkemeye çıkartılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.
Dünkü duruşmada, meseleyle ilgili olguları polis aktardı.
Polis, 10.3.2024’te çocuğun babasının ihbarı üzerine sosyal hizmetler memurundan temin ettiği ifade doğrultusunda başlattığı soruşturma sonucu zanlıyı tutukladığını belirtti.
Zanlı mahkemede aleyhindeki suçlamaları reddetti.
Polis, çocuğun anne ve babasının ayrı olduğunu bildirdi.
Polis, tahkikatın henüz çok yeni olup, araştırması gereken hususların olduğunu belirtti ve mahkemeden zanlı aleyhine 3 gün süre talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, 3 gün poliste kalmasına emir verdi.
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