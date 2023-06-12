Yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Güzelyurt’ta, yaya olarak yolu geçmekte olan 52 yaşındaki Ayşe Göktemiz’e çarpıp olay yerinden kaçan araç sürücüsü 43 yaşındaki Vural Kılıçoğlu yakalandı

Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerindeki Özgürlük İlkokulu önlerinde, yaya olarak yolu geçmekte olan 52 yaşındaki Ayşe Göktemiz’e çarpıp olay yerinden kaçan araç sürücüsünün 43 yaşındaki Vural Kılıçoğlu olduğu tespit edildi.

Önceki Cuma gecesi yaşanan kazada, JN 498 plakalı arasıyla yayaya çarpıp kaçan Kılıçoğlu tutuklandı.

Güzelyurt’ta yaya çarparak olay yerinden kaçan araç sürücü zanlı Vural Kılıçoğlu Güzelyurt Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma neticesinde tespit edilerek tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aziz Alemdar olayla ilgili bulguları aktardı.

Alemdar 9 Haziran 2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt’da Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Özgürlük İlkokulu önlerinde, güney istikametine doğru seyreden plakası ve sürücüsü meçhul araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya batı istikametinden doğu istikametine doğru yaya olarak geçmekte olan Ayşe Göktemiz’e çarpıp şoförün olay yerinden kaçtığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Polis kaza sonucu yaralanan Ayşe Göktemiz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındığını ve tedavisinin halen sürdüğünü belirtti.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine Güzelyurt polis ekiplerinin kapsamlı soruşturma başlattığını kamera görüntülerini temin ederek söz konusu aracın, JN 498 plakalı araç sürücüsü Vural Kılıçoğlu olduğunu tespit etmeleri üzerine zanlıyı mahkeme emri gereği tutukladıklarını aktardı.

Polis memuru Aziz Alemdar meselenin ciddi olduğunu halen daha kamera görüntülerinin incelendiğini zanlının beyanları olduğunu ve araştırılacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi

