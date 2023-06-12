banner913
banner932
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
18 0
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
6 0
 
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
7 0
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
19 0
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
Ara seçimlere yönelik kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasında son gün
19 0
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
Koop-Sen pazartesi yapacağı uyarı grevini kaldırdı
18 0
Erdoğan Pazartesi geliyor
Erdoğan Pazartesi geliyor
32 0
banner915

Tartıştığı kişiye kafa attı

banner476

Alayköy’de aşırı alkollü Yusuf Erdem, yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle aralarında tartıştığı bir kişiyi feci şekilde darp etti, kafası ile burnuna vurarak burun kemiğini kırdı

banner825
Tartıştığı kişiye kafa attı
banner931
Alayköy’de meydana gelen Vahim Zarar ve Ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yusuf Erdem mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yusuf Keleşzade olayla ilgili olguları aktardı.
Keleşzade 10 Haziran 2023 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Alayköy’de Atatürk caddesi üzerinde Ciddi mutfak lojmanı koridorunda aynı yerde sakin Yusuf Erdem’in 210 promil alkollü içki tesiri altında yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle aralarında tartıştıkları esnada aynı yerde sakin isminin baş harfleri Z.M’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra kafası ile burnuna vurarak burun kemiğini kırıp  vahim zarara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis müştekinin hastaneye kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu zanlının ise mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.