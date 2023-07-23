Tatar: “Bugün bağımsız ve hür olarak yaşanıyorsa bunu şehitlere borçluyuz”

Topcuköy Şehitleri anma töreninde konuşan Tatar: “Bugün bu topraklarda bağımsız ve hür olarak yaşanıyorsa bunu şehitlere borçluyuz” derken, Sadıkoğlu: “Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda var olmak, özgür ve bağımsız yaşamak adına büyük bedeller ödedi” dedi

Milli mücadele yılları ve 1974 Barış Harekâtı sırasında şehit olan 9 Topçuköylü için dün Topçuköy Şehitler anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende Elvin Kont ve Elisa Osum şiir okudu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuşma yaptı.

Sadıkoğlu

İlk sözü alan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olmak özgür ve bağımsız yaşamak adına büyük bedeller ödediğini söyledi.

Sadıkoğlu, Topçuköy şehitlerinin de Kıbrıs’taki tüm şehitler gibi bayrağı dalgalandırmak, vatan toprağını korumak, özgürce, bağımsızca yaşamak ama en önemlisi Kıbrıslı Türklerin namusunu ve şerefini korumak için canları pahasına mücadele ettiğini ifade etti.

Rum yönetiminin zulmünün Anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz günü Kıbrıs’a gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekâtı ile son bulduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, Topçuköy şehitleri Orhan Salih’i, Mehmet Emin Hüseyin’i, Bekir Mustafa Bahalı’yı, Fuat Gülali’yi, Kamil Ahmet Uçanok’u, Mahmut Mehmetali Öztilkiler’i, Hasan Mustafa Karabuba’yı ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin bulabilmek için çalışma yürüttüğü İsmail Balcı’yı, Ahmet Ali Osman Uçanok’u rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Tatar

Cumhurbaşkanı da konuşmasında “Bugün bu topraklarda bağımsız ve hür olarak yaşanıyorsa bunu şehitlere borçluyuz. Adaya barış ve özgürlük 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile geldi” dedi.

Tatar, vatan savunmasında şehit olanları rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar ortaya koyduğu iyi niyetin hep reddedildiğine dikkat çekerek, Kıbrıs’ta federal temelli bir anlaşmanın mümkün olmadığını bir kez daha vurguladı.

Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin adadaki varlığının kırmızı çizgileri olduğunu ve bunlardan asla taviz vermeyeceklerini dile getiren , egemen eşitliğe dayalı bir anlaşmadan yana olduklarını söyledi.

Tören, dua okunmasıyla sona erdi.