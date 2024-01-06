Yavuz cezaevine gitti, Felek serbest kaldı

Lefkoşa’da Bilal Tula'ya ait aracı kurşunlayan Abdulkadir Yavuz cezaevine gönderildi. Tula’yı arayıp, “İş yerine ait aracı satıp, parasını bana vereceksin. Yoksa seni ayaklarından vurdurturum” diyerek tehdit eden Oktay Felek ise teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’da park halindeki araca iki el ateş açtıktan sonra kaçmaya çalışırken, Havaalanı’nda düzenlenen operasyonla tutuklanan Abdulkadir Yavuz dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Aralık 2023 tarihinde saat 06.51 raddelerinde Lefkoşa'da Akın Başak Sokak Selba Homes Forest Park B Blok park yerinde bulunan ve sorumluluğu Bilal Tula'da olan NZ 417 plakalı aracın sağ arka kapı kısmına ateşli silah ile iki el ateş edildiğini söyledi. Polis, saat 08.00'de olayın polise rapor edildiğini, yapılan incelemede olay mahallinde iki adet boş kovan ve iki adet deforme olmuş çekirdek bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, müşteki Bilal Tula'dan temin edilen ifadesinde, 13 Aralık 2023 tarihinde Oktay Felek'in kullanımında bulunan telefonun whatsapp uygulaması üzerinden müştekinin kullanımında bulunan whatsappı arayarak, “iş yerine ait aracı satıp, parayı bana vereceksin, oturduğum yerden seni vurdururum" dediğini söylediğini aktardı. Polis, olay yerinde yapılan geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde olayın kiralık plakalı koyu renk Mazda axela model bir araç kullanıcısı tarafından yapıldığının tespit edilerek gerek güvenlik kameralarından gerekse Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtlarından yapılan inceleme ve kontrollerde olaya karışan aracın ZRE 198 plakalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, araç ile ilgili olarak bölgede yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde Lefkoşa'da terminal içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu söyledi. Polis, aracın içeresinde yapılan araştırmada H26286 seri numaralı HS-9 marka 9 mm tabanca ve 32 adet canlı 9mm mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının olay sırasında kullanmakta olduğu eldivenleri terminal bölgesinde bir tırın altına atmış olduğunun tespit edilerek konu eldivenlerin emare olarak alındığını, olay sırasında takmış olduğu bereyi atmış olduğu çöp varilinin tespit edilerek konu berenin emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlının taksi aracılığı ile Havaalanına gittiğini, isminin Abdulkadir Yavuz olduğunu, THY'nin TK961 sefer sayılı uçuşu ile KKTC'den ayrıldığını tespit ederek, uçağın aprona tekrar inişi sağlanarak zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının giriş çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC'ye ilk kez 20 Aralık 023 tarihinde giriş yaptığını, 23 Aralık 2023 tarihinde ise çıkış yaptığını ve son kez 25 Aralık 2023 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada olayda kullanılan aracın Yusuf Tuncel tarafından kiralandığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Tuncel’in 21 Aralık’ta ülkeye geldiğini, 24 Aralık’ta çıkış yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, emare alınan silah ve mermilerle ilgili balistik incelemenin sürdüğünü belirtti.

Polis, ayrıca zanlının cep telefonunda da inceleme yapıldığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirten polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Öte yandan Bilal Tula’nın aracının kurşunlanması olayıyla ilgili tutuklanan Oktay Felek’in silahlı saldırıyla bağı bulunmadı ancak tehditle mal isteme suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlının 14 Aralık 2023 tarihinde whatsapp aracılığı ile Bilal Tula’yı arayıp, “İş yerine ait aracı satıp, parasını bana vereceksin. Yoksa seni ayaklarından vurdurturum” diyerek, tehdit ile mal isteme suçunu işlediğini söyledi. Polis, Bilal Tula’nın aracının 26 Aralık 2023 tarihinde kurşunlanması üzerine zanlı hakkında şikayet yapıldığını ve aynı tarihte tutuklandığını ifade etti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının kurşunlama olayı ile ilgili bağının tespit edilmediğini belirtti. Polis, zanlının tehditle mal isteme suçundan teminata bağlanmasını talep ederken, benzer meseleden askıda davası olduğunu da söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

