Şampiyon Melekler’den Mert Niyazi Topukçuoğlu’nun babası Mehmet Topukçuoğlu: “Ben çocuğumu ayaklarından teşhis ettim. Eşime ‘oğlumuzu buldum, tek parça ve tanınabilir haldedir’ dedim. 11 aydır eşimi toparlamaya çalışıyorum”

Adıyaman’da Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias Otel davasında, depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’den Mert Niyazi Topukçuoğlu’nun babası Mehmet Topukçuoğlu da sanıklardan şikayetçi olduğunun söyledi.

Topukçuoğlu, oğlunu 4. gece bulduğunu belirtti. Topukçuoğlu, buraya bir karanlıkla geldiklerini, bir karanlıkla da gittiklerini söyledi.

Gittikleri geceden çocuklarını kurtarma çalışmalarına başladıklarını anlatan Topukçuoğlu, çok kısa sürede korkunç şeyler gördüklerini belirtti. “Biz yaşarken cehennemi gördük” diyen Topukçuoğlu, şöyle devam etti:

“Sınırlı sayıda ekipmanla çalıştık. Boşluklar yoktu. Bizim binamız İsis değil de yan bina olsaydı yaşam üçgenleri vardı. Yan binanın yıkım şekli belliydi. Bir kaç darbeyle 2-3 balyoz darbesiyle kırdım. Aralarında çok ince demirler vardı. Altlarda hiç boşluk yoktu. Perdeler bile çekildiğinde gelmiyordu”

Üçüncü günün sabahında madencilerin geldiğini ve kalasları kestiğini kaydeden Topukçuoğlu, “Bizim binada tünel açabilecek bir yer yoktu. Aileler evlatlarını çadırlarda tespit etti” dedi.

Topukçuoğlu şöyle devam etti:

“Ben çocuğumu ayaklarından teşhis ettim. Eşime ‘oğlumuzu buldum, tek parça ve tanınabilir haldedir’ dedim. 11 aydır eşimi toparlamaya çalışıyorum. Herkes hayatıma devam ederken biz çocuklarımızı mezarlıkta ziyaret ediyoruz. Beklentimiz en doğu adil ve ağır şekilde tüm sorumluların ceza almasıdır”

Sanıklarla ilgili eleştirilerde bulunan Topukçuoğlu, “Bozkurt’un ailesiyle birlikte oturması bizi ayrı incitti. Onların ayrı ayrı cezaevlerinde tutuklu olmalarını ve bu kadar konforlu olmasını istemiyoruz. Biz nasıl ki evlatlarımızdan koparıldık onlar da ayrı ayrı olsunlar” dedi.

BUNDAK

Mert Niyazi Topukçuoğlu’nun dayısı Serhan Ahmet Bundak da söz alarak oraya ilk gidenlerden olduğunu söyledi.

“Biz çalışmalara başladığımızda bir keşif yapıldı. Otelde tek sağlam kalan şey para kasalarıydı.. Oda numaraları yazıyordu. Otelin tamamen öne, yola doğru yıkıldığını tespit ettik” diyen Bundak, canlı çıkan 4 kişinin de otelin arkasında kalanlar olduğunu kaydetti.

Yandan çalışma başlattıklarında 18 saat sonra cenazelere ulaşmaya başladıklarını söyleyen Bundak, sismik dinleme yapıldığını ve hiç ses olmadığını söyledi.

