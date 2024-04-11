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Yaşlı bakımevinde ani ölüm

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Yaşlı bakımevinde ani ölüm
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Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde sakin Fadime Bayram (K-78) odasında ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 16.00’da meydana geldi. Bayram’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.
Bayram’ın ölüm sebebi otopsi ardından belirlenecek.
 
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