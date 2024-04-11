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Sürat ve dikkatsizlik yine kaza getirdi

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Sürat ve dikkatsizlik yine kaza getirdi
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 Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda bugün saat 17.20 sıralarında aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, anayolun 11-12 Km'leri arasında Güzelyurt istikametine doğru sağ şerit içerisinde aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden  Mehmet Deniz Kayhan (E-19) yönetimindeki MR 246 plakalı salon araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada sol şerit içerisinde aynı yöne doğra seyreden  Kağan Cingöz (E-27) yönetimindeki LT 815 plakalı  salon aracın sağ yan kısmına çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle LT 815 plakalı araç yolun solundan çıkıp tekrar yola giriş yaptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilirken, MR 246 plakalı araç ise yolun sağında bulunan  bariyerlere  çarpıp durdu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LT 815 plakalı araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Hazal Hoca (K-31) hafif yaralanarak ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
 
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