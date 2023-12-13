Yargıya saygısızlık yaptı, tutuklandı

Gemikonağı'nda aracıyla bir barın içerisine girerek güvenlik görevlileri ve müşterileri yaralayan ve 7 yıl hapse mahkum edilen Gökhan Çetereisi hakkındaki kararın ardından Facebook’tan yargıya saygısızlık yapan Çetereisi’nin kardeşi Tarkan Çetereisi tutuklandı ve teminatla serbest bırakıldı



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak, 7 yıl hapse mahkum edilen abisi Gökhan Çetereisi hakkında verilen kararla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yargıya saygısızlık yapan Tarkan Çetereisi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının abisi hakkında mahkemenin verdiği hapis kararının ardından facebook hesabından mahkemeye saygısızlık teşkil eden paylaşım yaptığını söyledi. Polis, mahkeme genel sekreterliğinin şikayeti üzerine soruşturma başladığını ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı emri verdi.

NE OLMUŞTU?

Gökhan Çetereisi, 16 Ocak 2022 tarihinde Gemikonağı'nda, müşteri olarak bulunduğu Excalibur isimli barda, kendisini dışarı çıkardıkları gerekçesiyle, yönetimindeki DM 400 plakalı jeep aracı, bar içeresinde bulunan güvenlik görevlileri Remzi Hürkol, Berkun Denizkurdu, Fırat Uğun, Orhan Güçlü ve Ahmet Karacuva'nın üzerine doğru sürüp araçla bar içerisine girmek suretiyle adı edilenleri yaraladıktan sonra, eğlence mekanında bulunan ve aracı ile çarptığı şahıslardan, Naribe Akdeniz'in sol köprücük kemiğinin, Mehmet Kocamer'in omurilik kemiğinin ve Sıla Soylu'nun sağ el serçe parmağının kırılmasına sebebiyet vermişti.

Sanık, işlediği ciddi ve vahim suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak, 30 Kasım 2023 tarihinde 7 yıl hapse mahkum edilmişti.

Tarkan Çetereisi ise geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yargıçlara saygısızlık yaparak şu paylaşımı yapmıştı:

“Memlekette Adalet Bakanlığı şart!!!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç kadın hakim…

Biri küçükken annesini havuz başında intihar etmiş olarak bulan (psikolojisi nasıl olduğu bilinmeyen) , diğeri yirmili yaşlarda genç bir kadın, ötekisi mahkeme Başkanı sokakları bilmeyen, insanların suçlara nasıl karıştığını bilmeyen makamına nasıl geldiği belli olmayan bir kadın. Tecavüzcülere, hırsızlara, katillere, memleketi soyanlara, uyuşturucu satanlara vermedikleri cezayı kardeşim Gökhan Çetereisi’ne verdiler!!!

Hakkımızı arayacak şikayet edecek bir makam yok!

Ne yapalım? Kendi adaletimizi mi sağlayalım?

Bu memlekette Adalet Bakanlığı kurulması şart oldu!!!”

Tarkan Çetereisi işte bu paylaşımının ardından mahkemeye çıkarıldı.



