Sigortalarda Suistimale Fırsat Veren Eksiklik

Sigorta listesine giren ilaçların belirlendiği birim olan Sosyal Sigorta Dairesi’nin İdari Meclisi’nde 1992 yılından beridir hekimler temsil edilmiyor. Sigorta listesine giren ilaçların bilirkişiden onay alınmaması, denetimsizliğe çanak tutuyor Tabipler Birliği Başkanı Özant “Bugün sigortalılara reçete yazan hekimler hangi ilacın listeye gireceği konusunda söz sahibi değil. Bu heyet neye göre karar veriyor?” diye sordu

“Sahte reçete yolsuzluğu” diye adlandırılan konuda taraf olan ve bugüne kadar konuyla ilgili hakkında soruşturma açılmayan Sosyal Sigorta Dairesi bu kez bünyesindeki İdari Meclisi ile sorgulanır hale geldi.Sigorta listesine giren ilaçların belirlendiği birim olan Sosyal Sigorta Dairesi’nin İdari Meclisi’nde 1992 yılından beridir hekimler temsil edilmiyor.Sigortaların sağlık konusunda en büyük bacağı olan sağlıkçıların, Sigorta Dairesi’nin İdari Meclisi’nde 1992 yılında çıkarılması ve o günden bu yana tam 31 yıldır bu birimde görev almaması, suiistimallere de fırsat yaratıyor.Sosyal Sigorta Dairesi’nin İdari Meclisi’nde Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı temsilcileri yanında Devlet Planlama Örgütü, İşverenler Sendikası ve Hür-İş Federasyonu temsilcileri yer alıyor.Yani hastaların sigortalardan alacağı ilaçları bu temsilciler onaylıyor, hiçbir hekimden ya da eczacıdan görüş alınmıyor.Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliği’nin İdari Meclisi’nde yer almaması, hizmeti veren meslek gruplarının üyelerinden temsilci bulunmaması, sigorta listesine giren ilaçların bilirkişiden onay alınmamasına yol açarken, denetimsizliğe de çanak tutuyor.Konuyla ilgili HALKIN SESİ’ne konuşan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, böylesine önemli bir birimde sağlık camiasının bulunmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.Sosyal Sigorta Dairesi İdari Meclisi’nde 1992 yılında hükümet kararıyla Tabipler Birliği’nin çıkarıldığını vurgulayan Özant, sağlıkçıların bu birimde bulunmamasının denetimsizliğe neden olduğunu belirtti.Özant, “Harcamalara karar veren kurul budur. İlaçları onaylayan da budur ve bu kurulda bir doktor ve bir eczacı bile yok” diye konuştu.Özant “Bugün sigortalılara reçete yazan hekimler hangi ilacın listeye gireceği konusunda söz sahibi değil. Bu heyet neye göre karar veriyor?” diye sordu.Sahte reçete yolsuzluğunda bunun çok büyük etkisi olduğunu dile getiren Özant “Biz İdari Meclisi’nde olsaydık yıllardır bu ilaçlar listeye girerken akıllıca kontrol eder denetlerdik” dedi.Ahmet Özant, 40 kalem yeni ilacın sigorta listesine dahil edildiğine dikkat çekerek “Bu onayı kimler neye göre belirliyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.