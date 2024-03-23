Yarbay serbest, yüzbaşına üç gün tutukluluk

Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Yarbay Özgür Alp Gazitepe, teminatla serbest bırakılırken, Yüzbaşı Ali Toprak'a üç gün tutukluluk verildi

Sahte Diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Yarbay Özgür Alp Gazitepe ile sahte resmi evrak düzenlenmesini tahrik etmek ve tedavüle sürmek suçundan tutuklanan yüzbaşı Ali Toprak dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Özgür Alp Gazitepe dün Girne Mahkemesinde teminata bağlandı.

Polisin yürüttüğü sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Toprak’a ise 3 gün tutukluluk verildi.

Özgür Alp Gazitepe, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Hakkındaki soruşturmanın tamamlanması ve etki edebileceği bir husus olmadığından mahkeme, Gazitepe’nin 60 bin TL nakit, 1 milyon TL şahsi ve 1’er kişinin 1’er milyon TL’lik kefalet imzalaması şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte serbest bırakılmasına karar verdi.

Ali Toprak ise, sahte resmi evrak düzenlenmesini tahrik etmek ve tedavüle sürmek suçundan tutuklandı. Derslerin usulsüz olduğu tespit edilen ve aldığı yüksek lisans diplomasını iş yerine verip tedavüle süren Ali Toprak’a, 3 gün tutukluluk verildi.

Tahkikat memuru, mali polisin yürüttüğü sahte evrak, tedavüle sürme suçuyla ilgili tutuklanan Gazitepe’nin KKTC vatandaşı ve 3 çocuk babası olduğunu belirterek, hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis Ali Toprak’ın ise soruşturmasının devam ettiğinden 3 gün daha tutukluluğunun devam etmesini talep etti.

