Avcil çiftine beş gün daha tutukluluk

Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Koruma Polisi Şerif Avcil’in abisi Şahin Avcil ve yengesi Melek Avcil ikinci kez Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme suçlarından Güzelyurt kaza mahkemesine çıkarıldı.
Melek Avcil'in 30 Eylül 2019 yılında kayıt edilmiş gibi gösterilerek gelişi güzel sahte notlar girilerek, 4 yıllık İşletme yönetimi lisans programından ( İngilizce) mezun edildiği, Şahin Avcil'in ise 30 Eylül 2019 yılında kayıt edilmiş gibi gösterilerek gelişi güzel sahte notlar girilerek 19 Haziran 2023 yılında 4 yıllık İşletme yönetiminde mezun edildiği mahkemeye aktarıldı.
Polis zanlıların evlerinde arama yapıldığını ve telefonlarının emare olarak alındığını kaydetti
Haklarındaki soruşturma devam eden Avcil çifti 5 gün daha poliste tutuklu kalacak.
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