Çalıştığı işyerine ait 14 bin TL’yi zimmetine geçiren İrfan Bektaş “İşten ayrılacaktım patron maaşımı vermedi. Üzerimde bulunan şirkete ait 30 bin TL’den hakkım olan 14 bini aldım, geriye kalanı kasaya bıraktım, yaptığım suç olsa da hakkımı aldım” diyerek kendini savundu

Çalıştığı iş yerine ait paraları çalan İrfan Bektaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Güneş Kırtasiye isimli iş yerinde çalışan zanlının 6-7 Ekim 2023 tarihleri arasında, Girne ve Gazimağusa Şubelerinden Merkez Şubeye iletilmek üzere kendisine teslim edilen toplam 14 bin TL nakit parayı, işletmeye teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının çalışma izninin iptal edildiğini, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, ülkede yasal bağlı kalmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise şunları söyledi:

“Patronla aram bozuldu, işten ayrılacaktım ancak maaşımı vermedi. Benim de üzerimde şirkete ait 30 bin TL vardı. Bu paranın içerisinde hakkım olan 14 bini aldım, geriye kalanı kasaya bıraktım, yaptığım suç olsa da ben sadece hakkımı aldım.”

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi

