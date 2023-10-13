Öğrencilerin güvenliği tehlikede

Türkmenköy İlkokulu'nda bir sınıfın tavan sıvaları öğrencilerin masasına düştü

Okulların açılması sonrası, okullarla ilgili paylaşılan görüntüler, velileri tedirgin etmeye devam ediyor.Canbulat Özgürlük İlkokulu'nda sınıfın tavanının çökmesi sonrası, bu kez Türkmenköy İlkokulu'nda sınıfın tavan sıvaları öğrencilerin masasına düştü.Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, paylaştığı görüntülerle "Daha yağmur düşmedi. Geçici çözümler ile bir yere kadar. İlk uyarı geldi, sıva sıvayabilirsen" ifadelerini kullandı.