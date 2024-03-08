Yangına neden olan işçiler tutuklandı

Işıl Reklam'daki yangının tedbirsizlik sonucu meydana geldiği tespit edildi. İş yerinde uzatma kabloları kullanılarak kaynak makinesi ile çalışma yapılırken, kabloların aşırı ısınması sonucunda döşeme malzemelerinin alev alarak yangının başladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili üç işçi tutuklandı

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ndeki Işıl Reklam isimli iş yerinde meydana gelen yangının, tedbirsizlik sonucu çıktığı tespit edilerek, iş yeri çalışanları Muhammed Ali, Ashley Mustangaye ve Sayed İmran Gilani tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Işıl Reklam isimli iş yerinde 6 Mart 2024 tarihinde saat 17.20 sıralarında yangın meydana geldiğini söyledi.

Polis, yangına Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Gazimağusa ve Girne itfaiye şubesi ekiplerinin yanı sıra belediyelerin müdahale ettiğini ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu 3 zanlının iş yerinin zemin katında genişletme çalışması yaptıklarını, iş yeri içerisinde elektik uzatma kabloları kullanılarak yapılan kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı sırada kabloların aşırı ısınması sonucunda döşeme malzemelerinin alev alması neticesinde meydana geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tedbirsizlik sonucu yangına sebep verdikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların ifadelerinde çalıştıkları yerde kablo yetmediği için ulama yaptıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, yangın sonucu iş yerindeki tüm eşyaların yandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

