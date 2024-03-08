Sahte diplomayı hazırlayan da tutuklandı

Sahte ön izin hazırlayarak, bir kişiden 10 bin Euro aldığı gerekçesiyle tutuklanan ve lise mezunu olmamasına rağmen bir üniversiteye kayıt olduğu ortaya çıkan Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali adına sahte lise diploması hazırladığı ve okula sunduğu iddia edilen Khayal Muhammad da tutuklandı

Sahte ön izin hazırlayarak, bir kişiden 10 bin euro aldığı gerekçesiyle tutuklanan ve lise mezunu olmamasına rağmen bir üniversiteye kayıt olduğu ortaya çıkan Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali adına sahte lise diploması hazırladığı ve okula sunduğu iddia edilen Khayal Muhammad tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklanan ve lise diploması olmadığı halde Cyprus Massachussetts Center Of Innovation Üniversitesine kayıt olduğu ortaya çıkan Zeeshan Shahzad Ali için The Mardan Model & Collage Mardan isimli lise diploması düzenleyerek, söz konusu üniversiteye sunarak tedavüle sürüp öğrenci ikamet izninin sahtekarlıkla kayıt edilmesine olanak sağladığını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, lise diplomasının ne şekilde düzenlendiğinin, konu üniversitenin diplomanın gerçek olup olmadığını nasıl tespit ettiğini araştıracaklarını belirtti. Polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

