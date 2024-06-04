Kiracısının evine zarar verdi

Polatkan Turizm ve Seyahat Acentesi Direktörü Okay Polatkan, kiracısının kaldığı evin elektrik sigorta panelini ve su sayacını kırdı. Polatkan'ın 24 Mayıs'ta da aynı suçtan tutuklanarak, teminata bağlandığı ortaya çıktı

Kiracısının kaldığı evin elektrik sigorta panelini ve su sayacını kıran Polatkan Turizm ve Seyahat Acentesi Direktörü Okay Polatkan dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında Lefkoşa’da kiracısı olan A.S.’nin kalmakta olduğu evin elektrik sigorta panelini ve su sayacını ahşap sopayla kırdığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde kiracısının elektrik paneliyle su sayacını tamir etmesi halinde yine hasara uğratacağını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 24 Mayıs 2024 tarihinde de aynı suçtan dolayı tutuklanarak, teminata bağlandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde sayacı ve paneli kırarken ahşap sopa kullandığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve ikişer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

