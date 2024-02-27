Vurgun Büyüyor

“Sahte belge ve suç gelirinin aklanması" suçlamasıyla tutuklanan UBP'li eski bakan, Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst hakkında üç gün daha tutukluluk verildi Dürüst'ün, 19 fatura ile üniversiteye hizmet satmış gibi göstererek toplam 926 bin 286 TL'yi sahtekarlıkla temin ettiği, öğrencilerin ödediği 140 bin TL okul harcını, okulun hesabına değil, iki çalışanın hesabına aktarıldığı, kendi şirketine ait iki arazinin, KSTÜ yönetiminden habersiz üniversiteye kiraladığı ve okulun hesabından 34 bin TL kullanıp bir çiftin düğünü için pastiş sipariş ettiği ortaya çıktı

UBP'li eski bakan, Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst, "Sahte belge düzenleme, sahte belge tedavüle sürme, sahte evrak düzenlenmesine tahrik etme ve suç gelirinin aklanması" suçlamasıyla yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin yeni detaylar aktaran mali polis, ilk belirlemelere göre Kemal Dürüst'ün, 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL'yi sahtekarlıkla temin ettiği yönünde tespitleri olduğunu anımsattı.

Polis, KSTÜ'nün küçük ortaklarından Serdal Gündüz ile Kemal Dürüst'ün talimatıyla, öğrencilerin ödediği toplamda 140 bin TL'lik okul harcını, okulun hesabına değil, iki çalışanın hesabına aktarıldığını söyledi.

Polis, yine Kemal Dürüst'ün, kendi adına olan HA-OS isimli şirkete ait, biri yıllık 24 bin Dolar, diğeri de yıllık 12 bin Dolar olmak üzere iki arazinin, KSTÜ Mütevelli Heyeti'nin onayı olmadan üniversiteye kiralandığını yönünde tespitleri olduğunu söyledi.

Polis, Kemal Dürüst'ün eşinin talebi üzerine, Serdal Gündüz'ün talimatıyla okulun hesabından 34 bin TL kullanılarak bir çiftin düğünü için pastiş sipariş edildiğini iddia etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kemal Dürüst için, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi gerekçesiyle 3 gün ek tutukluluk emri verdi.

Cuma günü hakkında 3 gün tutukluluk kararı alınan Kemal Dürüst dün yeniden mahkemeye çıktı. Olayla ilgili bulunan ek bulguları aktaran polis, zanlı Kemal Dürüst’ün talimatıyla üniversitenin hesabından "düğün pastişi" için 34 bin TL’lik ödeme yapıldığını ve zanlının bu ödemeyi ailesinden biri için değil de başkası için yapılması talimatını verdiğini dile getirdi.

Polis, okul hesabına yatırılması gereken biri 50 bin TL, 90 bin TL olmak üzere toplam 140 bin TL tutarındaki bir paranın başka bir hesaba gönderildiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

Polis, üniversite genel sekreteri ve zanlı tarafından bazı taşınmaz mallar için iki adet kira sözleşmesi yapılarak, bu malların kiralanmış gibi gösterildiğini ve bu yolla para temin edildiğini kaydetti.

Birçok belge ve faturada inceleme yapmaya devam edildiği bilgisini veren Polis, zanlı Kemal Dürüst’ün, bağlantısı olduğu düşünülen 6 farklı şirketten temin ettiği 19 sahte faturayla mal ve hizmet alımı olmadan üniversiteden 926 bin TL temin ettiğini ve soruşturmaların ardından bu miktarın daha da artabileceğini belirtti.

Polis, zanlı Kemal Dürüst’ün tedavüle sürdüğü sahte faturaların 3’ünün zanlının sorumluluğundaki Ha-Os Hayvancılık ve Ziraat Şti.’ne ait olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, kesilen fatura karşılığında paranın temin edildiğini fakat hizmetlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Zanlı Kemal Dürüst’ün, okulun muhasebe bölümüne kesilen faturalarla ilgili ödeme yapılması talimatı verdiğini dile getiren Polis, Kemal Dürüst’ün ödemeyle ilgili sözlü talimatı ve ödeme fişine imza attığı yönünde ifadeler olduğunu kaydetti.

Polis, zanlı Kemal Dürüst’ün evi, ofisi ve aracında inceleme başlatıldığını ve birçok evrakın emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturma kapsamında yapılacak araştırmalar, alınacak ifadeler ve toplanacak emareler olduğunu belirten Polis, 21 kişiden daha ifade alınacak olunmasından dolayı zanlının biriyle hareket edip etmediğinin tespiti ve meblağın artabileceği göz önünde bulundurarak 3 gün daha ek tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatı Doğa Zeki de, tutukluluk süresine itirazları olmadığını söyledi ve tahkikat memuruna sorular sordu. Müvekkilinin "bastişleri" ailesinden biri için mi, yoksa başkası için mi yaptırdığını soran Zeki, müvekkilinin tüm sorular için makul ve mantıklı bir açıklaması olduğunu söyledi.

Kemal Dürüst’ün hangi evrakta imzası olduğunu soran Zeki, faturalarda müvekkilinin imzası olmadığına dikkat çekti. Zeki, Ha-Os Hayvancılık ve Ziraat Şirketi’nin üniversite ile kira sözleşmesi olduğunu ve Veteriner Fakültesi’nin açılması için bu çiftlik ile sözleşme yapıldığını kaydetti.

Üniversiteyle sözleşme yapılmadan önce tüm YÖDAK üyelerinin çiftliği ziyaret ettiğini söyleyen Zeki, yapılan bu ziyaret ve incelemenin ardından üniversitenin bu bölümü açması izninin alındığını belirtti.

Duruşma, Yargıç’ın Kemal Dürüst’e 3 gün ek tutukluluk kararı vermesi üzerine sona erdi.

