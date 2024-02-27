Meray Dürüst, 38 dersten geçti gibi gösterildi

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan Çalışma Bakanlığı Müdürü, eski bakan Kemal Dürüst’ün eşi Meray Dürüst, teminatla serbest bırakıldı. Polis, Meray Dürüst’ün derslerine katılmadığının tespit edildiğini ve derslerden 38’ini geçmediği halde “sahte” not girişi yapılarak geçti gibi gösterildiğini açıkladı

Güzelyurt'taki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan ve “Sahte belge düzenlemesini tahrik etme” ve “sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlarından yargılanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü, eski bakan Kemal Dürüst’ün eşi Meray Dürüst, 3 günlük tutukluğunun ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis tahkikat memuru, Psikoloji Bölümü’ne kayıt yapan ancak 3 ve 4’üncü sınıfın derslerine girmeden mezun edilen Meray Dürüst'ün diplomasının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandığını, ardından çalışmakta olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve barem içi artış için Personel Dairesine tedavüle sürdüğünü hatırlattı.

Tahkikat memuru, talep edilen barem içi artışın Meray Dürüst'ün müdür pozisyonunda olmasından dolayı yürürlüğe konulmadığını kaydetti.

Zanlının yaz okulu ve üst sınıflardan ders aldığı yönünde açıklamalarının da doğru olmadığının tespitinin yapıldığını belirten tahkikat memuru, Meray Dürüst'ün bölümden mezun olabilmesi için 61 dersten başarılı olması gerektiği ancak bu derslerin 38’inin, başarılı olmadığı halde, üniversiteye ait sistem aracılığıyla “sahte” not girişi yapılarak başarılı şekilde gösterildiğini kaydetti.

Tahkikat memuru, ek olarak, Meray Dürüst'ün bazı derslere kayıt yaptırmadığı halde de başarılı gösterildiğinin tespitinin yapıldığını belirtti.

Notların tutuklu olan üniversite direktörü Serdal Gündüz tarafından geçerli hale getirildiğini belirteren tahkikat memuru, soruşturma kapsamında bugüne kadar toplamda 13 ifadenin alındığını açıkladı. Tahkikat memuru, üniversite hocalarından alınan ifadelerde de Meray Dürüst'ün derslere katılmadığının tespitinin yapıldığını söyledi.

Ardından tahkikat memuru, bu safhada zanlının tahkikata etki edeceği sürecin tamamlandığını, o nedenle zanlının ilerde yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Yargıç ise zanlının, 100 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 750'şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücut şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verdiğini açıkladı.

