Voyvodalık!

Lefkoşa’da Emmanuel Okorite Sampson’u araca bindirip kaçıran bir grup, Lefkoşa Girne anayolunda Sampson’u önce dövdü, ardından Sampson’un cep telefonunu ve pasaportunu alarak kaçtı. Olayla bağlantılı dört kişi tutuklandı

Başkent Lefkoşa’da 31 yaşındaki Emam Hossain adlı şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emmanuel Okorite Sampson’u ciddi bir şekilde darp etti ve Sampson’un üzerinde bulunan cep telefonu ile pasaportunu zor kullanarak alıp olay yerinden kaçtı.Olay önceki gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi.Emam Hossain, aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emmanuel Okorite Sampson’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra Hossain’in üzerinde bulunan cep telefonunu ve pasaportunu zor kullanarak alarak olay yerinden kaçtı. Zanlı ve suçla bağlantılı dört kişi tutuklandı.Gönyeli’de meydana gelen Zorla İnsan Kaçırma, Vahim Zarar, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Emam Hossain, Mohammed Abu Syed, Abdülbaki Morgül, Melih İneci ve Ertan Talay dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç 23 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Gönyeli'de bulunan Concorde Lojmanlarında zanlılar Emam HOSSAIN, Mohammed Abu SYED, Abdülbaki MORGÜL, Melih İneci ve Ertan Talay’ın konu ikametgâhta kalmakta olan Belal HOSSEN'i Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımıyla ilgili konuşup, Lefkoşa' da bulunan Concorde Hotel'e götürmek maksadıyla kullanımında oldukları henüz tespit edilemeyen plakası meçhul araca alıp, hotele götürmeyip Girne'ye doğru sürüp adı edileni zorla alıkoyup zanlı HOSSAIN adı edilene "Seni dövecem, öldürecem" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunup, Girne anayolu üzerinde henüz tam olarak belirtilmeyen bir mevkide aralarında çıkan tartışmada zanlılar Emam Hossaın ve Ertan Talay’ın, Belal HOSSEN' in sağ gözüne ve burnuna yumruk vurup ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin çoklu kırılmasına sebep verip vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi. Zanlıların yapılan şikayet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını ve etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını belirten Polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, zanlılar Emam Hossaın ve Ertan Talay’ın, 25’er bin TL nakit teminat yatırması, diğer üç zanlının 12 bin 500’er TL yatırması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları ve birer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.