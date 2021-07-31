Acil Durum Hastanesi’nde 81 hasta yatıyor. Tedavi gören 81 hastanın 33’ü çift doz, 11’i tek doz aşı olurken ve 37 kişi ise aşı henüz aşı olmadı. Başhekimi Dr. Uçaner uyardı: “Bu şekilde devam edersek; Pazartesi’ne kadar hastane dolabilir”





Acil Durum Hastanesi’nde 81 hasta yatırken, yoğun bakımda 6 kişi koronavirüs tedavisi görüyor. Yoğun bakımda yatan hastaların tümünün erkek olması dikkat çekerken, hastaların yaşları 39 ile 74 arasında değişiyor.

Genç hastanın taburcu edilmesi bekleniyor. Tam doz Sinovac aşısı olan 67 ve 74 yaşındaki 2 hasta entübe edilmiş durumda.

Tedavi gören 81 hastanın 33’ü çift doz, 11’i tek doz aşı olurken ve 37 kişi ise aşı henüz aşı olmadı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, hastanenin kapasitesinin 100 olduğunu aktararak, “1-2 gün daha bu şekilde devam edersek; hastaların iyileşme süresi yavaşlarsa, taburcular gecikirse, hastaların tedaviye verdikleri cevaplar istediğimiz gibi olmazsa, Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir” ifadelerini kullandı.

Acil Durum Hastanesi’nin yanı sıra göğüs hastalıkları servisinde de 40 yatağın bulunduğunu dile getiren Uçaner, “Bizim istediğimiz buradan devam etmek, ikiye bölmek değil” dedi.

Tedavi gören 81 hastanın 33’ünün çift doz, 11’inin tek doz ve 37 kişinin ise aşısız olduğunu da açıklayan Dr. Erol Uçaner, aşının önemine dikkat çekti.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner, “Aşıya teşvik etmek gerekiyor. Aşılanmayı kış aylarına girmeden istediğimiz seviyeye getirmeliyiz…” şeklinde konuştu.

