3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle etkinlikler düzenlenecek

Yarın saat 18.00’de “Gazeteciler İçin Dijital Araçlar” konulu eğitim verilecek. Cuma günü özel hayatla ilgili konuların tartışılacağı yuvarlak masa toplantıları yapılacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle etkinlikler düzenliyor.Bazı üniversitelerle iş birliği içinde hazırlanan etkinlikler çerçevesinde yarın “Gazeteciler İçin Dijital Araçlar… Stratejileri ve İpuçları, Haber Doğrulama ve Teyit Stratejileri, İçerik Üretiminde Yapay Zeka Desteği” konulu atölye çalışması yapılacak.YDÜ-KTGB iş birliğiyle düzenlenecek eğitimi, YDÜ İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Oshan Uluşan verecek.Tüm gazetecilere açık olacak etkinlik, saat 18.00’de KTGB lokalinde yer alacak.Aynı saatte LAÜ iş birliğiyle “Medya sektörü iletişim fakültelerinden hangi nitelikte mezun bekliyor” konulu yuvarlak masa toplantısı da düzenlenecek.Kapalı oturum olacak bu etkinliğin oturum başkanlığını KTGB Mali Sekreteri Aytuğ Türkkan üstlenecek. Toplantıda BRTK Müdürü Meryem Özkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, LAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca ve Bağımsız Medya Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay görüşlerini paylaşacak. Bu oturumun raportörlüğünü Mustafa Baflı üstlenecek.3 Mayıs Cuma günü özel hayat tartışılacak3 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de ise Özel Hayatın Gizliliği Çalıştayı yapılacak.Kapalı oturum olacak ve KTGB lokalinde yer alacak çalıştayın oturum başkanlığını KTGB Başkanı Emin Akkor yürütecek. Çalıştayın katılımcıları CTP Lefkoşa Milletvekili-Gazeteci Sami Özuslu, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Metin Ersoy, ARUCAD İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Akademisyen Av. Dr. Latif Aran, Av. Asiye Yetkiner, gazeteci-köşe yazarı Rasıh Reşat, Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın olacak. Bu toplantının rapotörlüğünü Bahadır Ayna yürütecek.Yine saat 18.00’de KTGB’de bir başka toplantı daha yapılacak. Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nın tartışılıp öneri ortaya çıkarılması için yapılacak bu toplantı ise KTGB Örgütlenme Sekreteri Canan Onurer’in oturum başkanlığında hukukçu milletvekilleri CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Ayşegül Baybars, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Av. Aslı Murat ve gazeteciler Cenk Mutluyakalı ile Zafer Kodan’ın katılımıyla düzenlenecek. Oturumun raportörü ise Ertuğrul Senova.