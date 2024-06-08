Valizinde cinsel ilaçlarla gelen yolcu tutuklandı

Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan Alman vatandaşı Burcu Boz’un valizinde cinsel gücü artırıcı ve yeşil reçeteye tabi hap ve ilaçlar bulundu. Tutuklanan zanlı, bir şahsın bavulunu kendisine teslim ettiğini iddia etti

Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken valizinde muhtelif marka ve miktarda cinsel gücü artırıcı ve yeşil reçeteye tabi hap ve ilaçlar bulunan 21 yaşındaki Alman vatandaşı Burcu Boz tutuklandı.

İlaç ve Eczacılık Yasasıma Aykırı Harekette Bulunma suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 03:00 raddelerinde Havalimanı’nda KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan zanlının valizlerinde yolcu geliş salonunun içerisinde bulunan Gümrük Kontrol noktasında arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının valizi içerisinde çok sayıda hap ve 14 adet beyaz içerikli kapsül bulunduğunu belirtti.

Polis, ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne götürülerek içeriğinin tespit edileceğini açıkladı.

Polis, zanlının sözlü beyanında bir şahsın bavulunu kendisine teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının bu beyanının doğru olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

