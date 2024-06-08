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Kaçak yaşam hapiste son buldu

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Surlariçi'nde devriye gezen polisler tarafından kimlik kontrolü yapılan Muhammed Arman'ın 67 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı belirlendi

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Kaçak yaşam hapiste son buldu
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Ülkede kaçak yaşam süren Muhammed Arman tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, Lefkoşa’da 6 Haziran 2024 tarihide saat 22.30 sıralarında Surlariçi bölgesinde devriye gezen cürümleri önleme şubesi ekiplerinin zanlıyı tespit ettiklerini söyledi.
Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Mart 2024 tarihinden beri 67 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.
Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, belirterek, 3 gün süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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