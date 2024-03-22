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Üzerinde beş tabancayla yakalandı

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Mağusa'da bir kişinin üzerinde 5 tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör tespit edildi

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Üzerinde beş tabancayla yakalandı
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Gazimağusa’da, Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından önceki gün yapılan operasyonda 35yaşındaki isminin baş harfleri  İ.Ç.’nin bulunduğu araçta ve tasarrufundaki çantada yapılan aramada 5 tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör tespit edilerek emare olarak alındı.
İ.Ç. dün sabah mahkemeye çıkartıldı ve hakkında 1 gün tutukluluk emri alındı. Mahkemeye meselenin olgularını Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis  memuru. Polis, CÖŞ ekibiyle birlikte zanlıyı, bir araçta 20.04.2024’te tespit ettiklerini belirtti. 
Polis, konu araçta yaptığı aramada, 5 adet silah ve silahlara ait şarjörü bulup emare olarak aldıklarını söyledi ve yeni başlayan tahkikatı  salimen tamamlayabilmek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme , talebi uygun bularak zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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