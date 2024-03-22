Üzerinde beş tabancayla yakalandı

Mağusa'da bir kişinin üzerinde 5 tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör tespit edildi

Gazimağusa’da, Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından önceki gün yapılan operasyonda 35yaşındaki isminin baş harfleri İ.Ç.’nin bulunduğu araçta ve tasarrufundaki çantada yapılan aramada 5 tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör tespit edilerek emare olarak alındı.

İ.Ç. dün sabah mahkemeye çıkartıldı ve hakkında 1 gün tutukluluk emri alındı. Mahkemeye meselenin olgularını Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru. Polis, CÖŞ ekibiyle birlikte zanlıyı, bir araçta 20.04.2024’te tespit ettiklerini belirtti.

Polis, konu araçta yaptığı aramada, 5 adet silah ve silahlara ait şarjörü bulup emare olarak aldıklarını söyledi ve yeni başlayan tahkikatı salimen tamamlayabilmek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme , talebi uygun bularak zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

