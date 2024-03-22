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Biri 1027 gün, diğeri de 523 gündür kaçak yaşıyordu!

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Lefkoşa’da, polis tarafından yapılan kontrolde AI Amin Hossain Sobır'in 1207 gün, Ismaila Abiodun Adıgboluja'nın ise 523 gündür KKTC'de kaçak yaşam sürdüğü belirlendi

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Biri 1027 gün, diğeri de 523 gündür kaçak yaşıyordu!
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Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından yapılan muhaceret kontrolünde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen AI Amin Hossain Sobır ile Ismaila Abiodun Adıgboluja bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, 20 Mart 2024 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa’da, Sht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan muhaceret kontrolünde AI Amin Hossain Sobır'in 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren bin 207 gün, Ismaila Abiodun Adıgboluja'nın 15 Ekim 2022 tarihinden itibaren 523 gündür KKTC'de kaçak yaşam sürdüklerinin belirlendiğini açıkladı.
 Polis, Muhaceret Dairesinden yapılan araştırmada AI Amin Hossain Sobır'in 18 Şubat 2020 tarihinde adaya 60 gün öğrenci vizesiyle giriş yaptığını,30 Eylül 2020 tarihinde izin süresinin dolduğunu söyledi. Polis, Ismaila Abiodun Adıgboluja'nın da 60 gün öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptığını belirtti.
Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç , zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.
 
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