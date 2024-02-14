Uyuşturucuyu Güney’den almış

Metehan’da 120 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalanan Orhan Boçkır, uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta aldığını söyledi

Metehan Sınır Kapısı park alanı içerisinde tasarrufunda uyuşturucu madde ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Orhan Boçkır yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Orhan Boçkır’ın 9 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00'de Metehan Kara giriş kapısı doğuya bakan oto park yeri içerisinde yürürken şüpheli görülerek, durdurulmak istendiği anda kaçmaya çalıştığını, makul güç kullanılarak, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada dıştan streç naylona sarılı 4 ayrı paket halinde yine streç naylonlara sarılı 120 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile tutuklandığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının üzerinde bulunan sigara paketi içerisinde uyuşturucu geliri olan bin 200 euro bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan alıp, ülkeye ithal ettiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün ek süre istedi. Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



