43 günde 12 Sterlin uçtu

Asgari ücret, 43 günde döviz karşısında eridi. Net 24 bin TL’lik asgari ücret, 2 Ocak’ta 641 sterlin iken, bugün 622 sterline denk geldi

Ülkede 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenen net 24 bin TL’lik asgari ücret, 43 günde dolar, Euro ve sterlin karşısında değer kaybına uğradı.

Şimdilik, bu değer kaybı çok yüksek olmasa da, TL’nin değer kaybının süreceği yönündeki öngörüler, özellikle sabit maaşla çalışanların kabusu haline dönüştü.

Buna göre; 2 Ocak 2024’de dolar olarak 815, Euro olarak 736 ve sterlin olarak da 641 liraya eşit olan net asgari ücret bugün itibariyle dolar olarak 784, Euro olarak 728 ve sterlin olarak da 622 sterline denk geldi.

Bu arada söz konusu hesaplama yapılırken baz alınan KKTC Merkez Bankası kurlarına göre; 2 Ocak 2024’de 1 dolar 29,43 TL’ye, 1 Euro 32,57 TL’ye ve 1 sterlin de 37,44 TL’ye eşitti.

Bankanın dün yayımladığı kurlara göre ise; 1 dolar 30,6 TL’ye, 1 Euro 32,96 TL’ye ve 1 sterlin de 38,53 TL’ye denk geliyordu.

Bu durum ise özellikle asgari ücret ödenip, dolar, sterlin, Euro üzerinden kredi, ev kirası ödemeleri yapanları olumsuz yönde etkiliyor.



