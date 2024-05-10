Uyuşturucuyla yakalanan gencin evinden uçaksavar mermisi çıktı

Lefkoşa'da Surlariçi'nde bir araçta yapılan aramada 17 yaşındaki bir genç, bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalandı. Gencin evinde yapılan aramada ise bir adet uçaksavar mermisi bulundu

Lefkoşa'da Surlariçi'nde İplik Pazarı Sokak üzerinde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan 17 yaşındaki isminin baş harfleri S.A adlı bir erkek zanlı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı S.A’nın "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu Ve Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:50 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi'nde İplik Pazarı Sokak üzerinde polis ekibi tarafından şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki zanlı S.A’nın sağ eli ile aracın iki koltuğu arasında bulunan el freninin olduğu bölgeye bir şeyler koyması üzerine yapılan kontrolde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında streç naylona sarılı hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının kalmakta olduğu Lefkoşa, Küçük Kaymaklı'daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada yatak odasında elbise dolabı çekmecesi içerisinde bir adet uçaksavar mermisi bulunup emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzip edileceğini, ayrıca alınan emarelerin tahlile gönderildiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

