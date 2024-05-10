Mağusa'da Kara Boru Operasyonu

Gazimağusa’da gerçekleştirilen “Kara Boru Operasyonu” kapsamında, uyuşturucu, tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa’da gerçekleştirilen “Kara Boru Operasyonu” kapsamında, uyuşturucu, tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

32 yaşındaki isminin baş harfleri A.A.’nın ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü ile toplam 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda 9 kağıt parçası, iki tabanca, tabancalara ait iki şarjör ve toplam 10 canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı.

